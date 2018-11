Am Mittwoch beginnt die nächste Runde der Islam-Konferenz - erstmals mit Horst Seehofer als Innenminister. Das zweitägige Treffen mit 240 Teilnehmern soll zugleich ein Neustart im Dialog mit den Muslimen in Deutschland sein. Die Konferenz kommt erstmals in neuer Besetzung zusammen. Seehofer hat neben den Islam-Verbänden diesmal auch liberale Theologen und Wissenschaftler eingeladen. Einige von ihnen hatten die Verbände in der Vergangenheit wegen ihres konservativen Islam-Verständnisses scharf kritisiert. Die Türkische Gemeinde in Deutschland lobte die Zusammensetzung: Das spiegele die Vielfältigkeit des muslimischen Lebens wider, sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu.



Bei den Diskussionen am Mittwoch und Donnerstag soll es Seehofer zufolge besonders um alltagspraktische Themen gehen. Im Zentrum stehe die Frage, "wie sich der muslimische Glaube und die mit ihm verknüpften Überzeugungen und Bräuche mit der in Deutschland gewachsenen Kultur und den Werten unserer Gesellschaft im Alltag besser in Einklang bringen" ließen. Die Konferenz bringt deutsche Muslime und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen zusammen. In den vergangenen Jahren hatte sie unter anderem Fragen wie Religionsunterricht und islamische Seelsorge erörtert. Die Konferenzen begannen 2006, die jetzige Runde ist die vierte.