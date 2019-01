Die Ditib-Zentralmoschee in Köln.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Im Streit um eine Islamkonferenz in der Kölner Ditib-Zentralmoschee auch mit Teilnehmern aus dem Kreis der Muslimbruderschaft fühlt sich die Stadtspitze hintergangen. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) zeigte sich verärgert und "irritiert" über die türkisch-islamische Union.



An der Veranstaltung in der vergangenen Woche, über die die Stadt nicht informiert war, sollen Vertreter der vom Verfassungsschutz beobachteten islamistischen Muslimbruderschaft teilgenommen haben.