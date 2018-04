Burhan Kesici Quelle: ZDF/Jule Roehr

Die Moscheen in Deutschland werden laut dem Islamrat zur türkischen Präsidentenwahl 2019 keine Wahlempfehlung an ihre Mitglieder geben. "Es gab noch nie eine Wahlempfehlung und es wird auch keine geben", sagte der Vorsitzende des Deutschen Islamrates, Burhan Kesici, in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



Dagegen warf der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde, Ali Ertan Toprak, dem Moscheen-Verband Ditib vor, verantwortlich für regelrechte türkische "Gegengesellschaften" hierzulande zu sein.