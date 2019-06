Schulze: Schon vor einigen Jahren veröffentlichten deutsche Medien Studien, wonach sich fast die Hälfte der türkeistämmigen Deutschen in die Türkei zurücksehne, zwei Drittel lieber unter sich seien und sich mehr als ein Drittel "strengreligiös" sehe. Daher würden Deutsch-Türken anders ticken.



Doch in gleichen Studien wird gezeigt, dass über 70 Prozent der Türkeistämmigen die Aussage bejahen: "Ich möchte mich unbedingt und ohne Abstriche in die deutsche Gesellschaft integrieren." Türkeistämmige, die sich wie Özil kulturell an die Türkei zurückbinden, ticken nicht anders, vielmehr teilen sie mit vielen Landsleuten einen Hang zu Tümeleien, seien diese nun deutsch oder türkisch.