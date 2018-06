Sergio Aguero im Zweikampf mit Aron Gunnarsson (17) und Kári Árnason Quelle: dpa

Der zweifache Titelträger Argentinien ist in seinem ersten WM-Spiel gegen Island nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. In Moskau trennten sich beide Mannschaften mit 1:1 (1:1). Argentiniens Superstar Lionel Messi verschoss in der zweiten Halbzeit einen Foulelfmeter.



Die Südamerikaner taten sich fast wie erwartet sehr schwer und nährten eher die Zweifel am Mitfavoritenstatus des Vize-Weltmeisters von 2014. Die Führung durch Agüero währte nur vier Minuten. Davor und danach bissen sich Messi und Co. an der dichtgestaffelten Defensive der Isländer die Zähne aus.