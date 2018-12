Wir haben dort die Chance, einen CO2-neutralen Hafen praktisch von Grund auf zu entwickeln. Robert Howe, Geschäftsführer bremenports

Entwickeln soll bremenports den Universalhafen am Finnafjord. Die Hafengesellschaft mit Sitz in Bremerhaven hat langjährige Erfahrung auf diesem Gebiet. Geschäftsführer Robert Howe verteidigt das Konzept, am Finnafjord einen internationalen Verteilhafen für Waren aus Asien, Amerika und Europa zu bauen: "Natürlich ist uns die sensible Region in der Arktis, in Island bewusst. Wir haben dort aber die Chance, einen CO2-neutralen Hafen praktisch von Grund auf zu entwickeln. Wir nutzen dabei die Energiequellen Islands: mit Wasserkraft und Erdwärme sind wir zu 100 Prozent regenerativ." Weitere Überlegungen gehen dahin, eine Anlage zur Gewinnung von Wasserstoff zu entwickeln, dem in der künftigen Entwicklung einer nachhaltigen Schifffahrt eine entscheidende Rolle zukommt. Für Robert Howe ist klar: "Es ist die richtige Idee der Isländer."