Ihr Team in Russland anfeuern wollen auch Kristbjörn Kjartansson und Gretar Jonsson. Die beiden hatten bei einer Verlosung im Internet einen klapprigen Lada gewonnen. "Sollten wir nicht mit der Klapperkiste nach Russland fahren, haben wir herumgeblödelt", erzählt Kristbjörn. Irgendwann kamen sie aus der Geschichte nicht mehr raus. Sie machten das Vehikel fit für die 15.000 Kilometer lange Reise von Reykjavik zu allen Spielorten ihrer Mannschaft in Russland, spritzten den Wagen in nationalem Blau und lackierten noch eine Fahne drauf. Mit dem Emblem von "Tolfan" ("12. Mann") im Fenster, dem Fanclub der Nationalmannschaft, fuhren sie vor ein paar Tagen bei Staatspräsident Gudni Johannesson vor und klopften an seine Tür. In Island ist so was möglich.