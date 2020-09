Ein Polizist geht auf Spurensuche um den abgelegenen Hof.

Quelle: Vincent Jannink/ANP/dpa

Die Ermittlungen im mysteriösen Fall einer jahrelang isoliert lebenden Familie in den Niederlanden konzentrieren sich nun auf den österreichischen Mieter des Bauernhofs. Der 58-jährige Josef B. steht unter Verdacht der Freiheitsberaubung und bleibt weiter in Haft.



In dem Hof sollen ein Vater und seine sechs erwachsenen Kinder seit 2010 in einem kleinen Raum gehaust haben. Beweise oder Indizien, dass sie dort gegen ihren Willen festgehalten wurden, wurden aber bislang nicht bekannt.