Der 25-jährige Sohn namens "Jan" war am Sonntagabend ungewaschen und mit langen zerzausten Haaren im Gasthaus des Dorfs Ruinerwold in der Provinz Drenthe aufgetaucht und hatte dem Besitzer Chris Westerbeek erzählt, dass er in den vergangenen neun Jahren nicht "draußen" gewesen sei und nie eine Schule besucht habe, wie der Lokalsender RTV Drenthe berichtete.



Nach Informationen der Zeitung "De Telegraaf" besaß er ein eigenes Facebook-Konto, das er im Juni erstmals seit neun Jahren wieder nutzte. "Habe einen neuen Job bei Creconat begonnen", schrieb er demnach. Zudem postete er Fotos von sich "umgeben von Bäumen", in Ruinerwold und seiner Umgebung und veröffentlichte Links zu Kundgebungen wie etwa den jüngsten Klima-Märschen.



Creconat gehört demnach zu einem anderen Unternehmen aus der nahegelegenen Kleinstadt Meppel. Sein Besitzer sei der 58-jährige Österreicher, berichtete "De Telegraaf". Es sei am Montag von der Polizei durchsucht worden. "Jan" besaß Medienberichten zufolge auch ein Nutzerkonto beim Karriere-Netzwerk LinkedIn. Dort schrieb er, dass seine Eltern bis zum Tod seiner Mutter im Jahr 2004 ein erfolgreiches Unternehmen geführt hätten.