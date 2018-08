Dies ist ein Schlüsselmoment in der Geschichte des Zionismus und des Staates Israel. Benjamin Netanjahu

Die rechts-religiöse Koalition des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu feiert die Verabschiedung des Gesetzes jedoch ausgelassen. "Dies ist ein Schlüsselmoment in der Geschichte des Zionismus und des Staates Israel", sagt Netanjahu vor den Abgeordneten. "Israel ist der Nationalstaat des jüdischen Volkes, ein Nationalstaat, der die Rechte all seiner Bürger respektiert", betont er.



Bei der arabischen Minderheit vertieft das neue Gesetz jedoch auch in seiner entschärften Form das Gefühl der Diskriminierung. "Ich muss meinen Kindern heute sagen, (...), dass der Staat Israel erklärt hat, dass er uns hier nicht haben will", sagte der arabische Abgeordnete Aiman Auda. Er spricht von einem "Gesetz für jüdische Vorherrschaft", das den Arabern signalisiere, "dass wir immer Bürger zweiter Klasse bleiben werden".