Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien erklärte, Israel habe Ziele in der Mitte Syriens und in den südwestlichen Vororten der Hauptstadt Damaskus angegriffen. Es habe sich um zwei separate, aufeinander folgende Luftangriffswellen gehandelt. Die erste Runde habe Ziele in der zentralen Wüste ins Visier genommen, wo syrische Regierungstruppen und deren Verbündete, die vom Iran unterstützt werden, Stützpunkte unterhalten. Die Beobachtungsstelle verwies auf unbestätigte Berichte über Opfer unter Regierungstruppen und verbündeten Milizen. Die zweite Angriffswelle habe Außenposten bei Damaskus gegolten.