An der syrisch-israelischen Grenze spitzt sich der Konflikt zwischen Israel und Iran zu. Nach Angaben der israelischen Armee haben iranische Revolutionsgarden in der Nacht zu Donnerstag etwa 20 Raketen auf Armeeposten auf den von Israel besetzten Golanhöhen abgefeuert. In Teilen Nordisraels sei Raketenalarm ausgelöst worden. Zwar habe das Raketenabwehrsystem Iron Dome einige der Raketen abgefangen. Andere hätten nur minimalen Schaden angerichtet. Dennoch stufe Israel "die iranische Attacke als sehr schwerwiegend ein", sagte Israels Armeesprecher Jonathan Conricus.