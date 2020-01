Ein Lob für US-Präsident Trump gab es von Ministerpräsident Netanjahu. Nach ersten Reaktionen am Wochenende bekräftige Netanjahu am Mittwoch auf einer Konferenz in Jerusalem, Israel stehe ganz an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA seien gegen einen Terroristen vorgegangen, der verantwortlich sei für den Tod unzähliger unschuldiger Menschen. Auf Englisch sagt er: "Amerika hat keinen besseren Freund als Israel, und Israel hat keinen besseren Freund als die Vereinigten Staaten von Amerika." Die Achse Jerusalem-Washington hält also. Deutlicher geht es kaum, nachdem in den vergangenen Monaten Trumps militärische Zurückhaltung gegenüber Iran für Irritationen in Israel gesorgt hatte.