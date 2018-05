Israelische Panzer nahe der syrischen Grenze. Quelle: Ilia Yefimovich/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident Emmanuel Macron haben zu Besonnenheit und Deeskalation in der Nahost-Region aufgerufen. Grund waren die mutmaßlichen iranischen Raketen-Angriffe auf israelische Stellungen und die Vergeltungsangriffe von Israels Armee.



Merkel und Macron hätten am Rande der Feiern zur Verleihung des Karlspreises in Aachen über die besorgniserregenden Berichte aus dem Nahen Osten gesprochen. Das teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit.