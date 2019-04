Soldatin der israelischen Marine. Symbolbild

Quelle: Abir Sultan/EPA/dpa

Ungeachtet eines erfolgreichen Versuchs will Israel zunächst keine Frauen in Panzereinheiten einsetzen. "Gegenwärtig ist es richtiger, Kampfsoldatinnen in bestehende Einheiten aufzunehmen und keine neuen Einheiten für Kämpferinnen zu schaffen", teilte die Armee mit.



Die "Times of Israel" berichtete, das Israelische Frauennetzwerk habe die Entscheidung als "unprofessionell" kritisiert. Die Armee habe sich damit Druck von außen gebeugt.