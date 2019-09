Hagemann: Ja, er wird das mit aller Macht versuchen. Er wird sich an jeden Strohhalm klammern und alles tun, um doch noch ein Bündnis unter seiner Führung hinzubekommen. Koste es, was es wolle! Nur so kann er Immunität für sich durchsetzen – ohne eigene Mehrheit ist Strafverfahren wegen Korruption sehr wahrscheinlich.