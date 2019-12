Der 53 Jahre alte Gideon Saar, früher Innenminister und Erziehungsminister, tritt gegen Benjamin Netanjahu (70) an. Gut 112.000 Likud-Parteimitglieder sind an diesem Donnerstag in Israel dazu aufgerufen, ihren Parteivorsitzenden und zugleich Spitzenkandidaten für die Parlamentswahl am 2. März zu bestimmen. Saar gilt als der erste ernsthafte Rivale für Israels Regierungschef seit Jahren. Die Wahllokale sollen von 8.00 Uhr (MEZ) bis 22.00 Uhr geöffnet bleiben. Mit dem Ergebnis wird am Freitag gerechnet.