Israel öffnete den Grenzübergang zum Westjordanland. Archivbild Quelle: Atef Safadi/EPA/dpa

Postbeamte im Westjordanland kämpfen sich derzeit durch Berge von Briefen und Paketen: Nach jahrelanger Blockade durch israelische Behörden können mehr als zehn Tonnen Postsendungen an ihre Empfänger in den Palästinensergebieten ausgeliefert werden.



Die Briefe und Pakete hatten sich zum Teil bereits seit 2010 in Jordanien angesammelt, weil Israel deren Zustellung gestoppt hatte. Israel kontrolliert sämtliche Grenzübergänge zum Westjordanland und hat nun die einmalige Auslieferung erlaubt.