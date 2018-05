Die Europäer sind wild entschlossen am Iran-Abkommen festzuhalten. Mit versteinerter Miene lobt die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini den Deal als Höhepunkt europäischer Diplomatie und widerspricht den Vorwürfen von Donald Trump. "Solange Iran die Bedingungen des Abkommens erfüllt, wird die EU es ebenfalls einhalten, wir vertrauen völlig der Einschätzung der Internationalen Atomenergiebehörde." Ähnlich schreiben es die Regierungen von Deutschland, Frankreich und Großbritannien in einer gemeinsamen Erklärung.



Europa steht nach Trumps Erklärung fassungslos zusammen und versucht zu retten, was zu retten ist. Noch vor dem Ausstieg der Amerikaner traf sich die EU-Chefverhandlerin des Iran-Deals, Helga Schmid, mit dem iranischen Vize-Außenminister, um ihn bei der Stange zu halten. Klare Botschaft: Wenn Ihr dabei bleibt, bleiben wir es auch.



Gleichzeitig denkt die EU darüber nach, wie man die Folgen von Trumps Ausstieg aus dem Atomabkommen abmildern könnte. Europa will europäische Unternehmen ermuntern, in Iran zu investieren, vielleicht sogar mit Krediten helfen. Das klingt gut, könnte aber an der Praxis scheitern. Werden europäische Unternehmen es wagen mit Iran Geschäfte zu machen, wenn sie dadurch ihr business in den USA gefährden?



Trumps Kündigung des Atomabkommens heißt noch etwas für Europa: Die EU muss sich wohl daran gewöhnen, weltpolitische Allianzen jenseits der USA, ja sogar um die USA herum zu schmieden.



von Anne Gellinek, Brüssel