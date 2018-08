Die Lage in der Region ist seit Wochen angespannt. Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad bekämpfen dort Regierungsgegner und konnten fast den gesamten Süden des Bürgerkriegslandes wieder unter Kontrolle bringen. Nun gehen sie gegen einen Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) vor. Die Extremisten kontrollieren dort das Jarmuk-Tal, ein Gebiet an der Grenze zu den von Israel besetzten Golanhöhen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, es habe am Dienstag in der Region mehr als 100 Luftangriffe auf den IS gegeben.