Doch Deutschland und Italien, die von Regierungschef Netanjahu als mögliche Aufnahmeländer genannt worden waren, gaben an, dass es gar keine Übereinkunft gebe. Regierungsvertreter Kanadas sagten, sie stünden mit Israel in dieser Angelegenheit in Kontakt. Aktuell prüfe Kanada Asylanträge von mehr als 1.800 Eritreern in Israel, sagte ein Sprecher des für Einwanderung zuständigen Ministers.