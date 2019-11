Nach Angaben von Conricus habe Abu Al Ata sich mit "menschlichen Schutzschilden" umgeben. Die Sicherheitskräfte hätten in dieser Nacht die Möglichkeit gesehen, ihn mit einem "chirurgischen Angriff" töten zu können. Bei der Attacke aus der Luft sei nur gezielt das Stockwerk in dem Gebäude angegriffen worden, in dem er sich aufgehalten habe.