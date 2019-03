Rafi Eitan (vorne) im Jahr 2016 in Jerusalem. Archivbild

Quelle: Jim Hollander/EPA/dpa

Der Chef der israelischen Geheimdienst-Truppe, die den Organisator der nationalsozialistischen Judenvernichtung, Adolf Eichmann, im Jahr 1960 aus Argentinien entführte, ist tot. Der einstige Agent Rafi Eitan starb nach Angaben eines Krankenhauses in Tel Aviv im Alter von 92 Jahren.



Eichmann war an zentraler Stelle für die Ermordung von Millionen Juden verantwortlich. Er wurde - nach der Entführung durch das Geheimdienstkommando - 1962 in Israel zum Tode verurteilt und hingerichtet.