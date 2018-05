Israel verfolgt seit Jahren eine Politik der bewussten Zweideutigkeit, um Konfrontationen über sein Atomprogramm aus dem Weg zu gehen. Nach Schätzungen des Friedensforschungsinstituts Sipri verfügt das Land über 80 nukleare Sprengköpfe. Deshalb ist auch die Lieferung deutscher U-Boote an Israel umstritten: Diese können mit Nuklearwaffen bestückt werden.



Der spätere Friedensnobelpreisträger Schimon Peres, 2016 verstorben, gilt als Vater des Atomwaffenprogramms. Er hatte es vor rund 60 Jahren mit französischer Hilfe initiiert. In einer feindseligen Umgebung sollte es Israel, solange es sich in seiner Existenz bedroht sieht, als ultimative Verteidigungswaffe dienen. Diese Weltuntergangswaffe sollte sicherstellen, dass es nie einen zweiten Holocaust geben wird. Israel ist mit knapp neun Millionen Einwohnern ein kleines Land, seit seiner Gründung 1948 tobten in der Region sechs Nahostkriege. Mit zwei seiner Nachbarn - Syrien und Libanon - ist es bis heute verfeindet, vom Iran wird es immer wieder mit Auslöschung bedroht.