Die Spannungen zwischen Washington und Teheran sind seit dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen im Mai des vergangenen Jahres massiv gestiegen. Nach mehreren Angriffen auf Tanker in der Golfregion brachte der Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne über der Meerenge von Hormus die beiden Länder am 20. Juni an den Rand einer militärischen Konfrontation.