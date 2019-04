Obwohl die offiziellen Ergebnisse noch nicht veröffentlicht wurden, ist eines klar: Sie haben - einmal mehr - das Vertrauen der Menschen in Israel in Rekordzahlen gewonnen. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz gratulierte Netanjahu auf Twitter zum "exzellenten Abschneiden" bei der Wahl. "Obwohl die offiziellen Ergebnisse noch nicht veröffentlicht wurden, ist eines klar: Sie haben - einmal mehr - das Vertrauen der Menschen in Israel in Rekordzahlen gewonnen", schrieb Kurz, der ebenfalls einer rechtskonservativen Regierung vorsitzt. "Ich freue mich darauf, mit Ihnen in der Zukunft zusammenzuarbeiten, zum Wohle der Menschen in Israel und der Menschen in Österreich."