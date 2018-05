Neben Kundgebungen im Gazastreifen und in verschiedenen Städten der Palästinensischen Autonomiegebiete soll es eine zentrale Demonstration in der Nähe des US-Konsulats im Jerusalemer Stadtteil Arnona geben, in die US-Botschafter David Friedman mit einem kleinen Stab umziehen soll. Die Verlegung der US-Botschaft, die bislang wie alle anderen diplomatischen Vertretungen ihren Sitz in Tel Aviv hatte, hatte heftige Kritik in der Arabischen Welt und Unverständnis in vielen westlichen Staaten ausgelöst. Der endgültige Status Jerusalems solle erst im Rahmen einer Friedenslösung geklärt werden, so die internationale Position. Die Anerkennung Jerusalems als ungeteilte Hauptstadt Israels gilt als einseitiger Schritt.



Israel feiert den Schritt dagegen als großen politischen Triumph. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem "bewegenden Tag für das Volk Israel und den Staat Israel". Er zitierte bei Twitter aus der Bibel: "Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende."



Israel beansprucht die ganze Stadt als seine Hauptstadt, die Palästinenser sehen hingegen in dem 1967 von Israel eroberten Ostteil die Hauptstadt eines künftigen eigenen Staates.