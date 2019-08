Palästinensische Demonstranten an der Grenze zu Israel. Archiv

Quelle: Ahmad Hasaballah/IMAGESLIVE via ZUMA Wire/dpa

Drei militante Palästinenser sind israelischen Angaben zufolge in der Nacht im Gazastreifen an der Grenze zu Israel getötet worden. Eine israelische Armeesprecherin teilte mit, die bewaffneten Männer hätten sich dem Sicherheitszaun genähert. Ein Kampfhubschrauber und ein Panzer hätten auf sie geschossen.



Das Gesundheitsministerium in Gaza bestätigte den Fund von drei Leichen. Schon vor einer Woche war es zu Angriffen militanter Palästinenser gekommen, bei denen fünf Angreifer getötet worden waren.