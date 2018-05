Schulte hat ein bisschen das viel beschworene Momentum auf seiner Seite. Es läuft irgendwie. Sein Song "You let me walk alone", der vom Tod seines Vaters handelt, bewegt viele Zuschauer. "Outstanding", herausragend, sei der deutsche Song, sagt eine Journalistin im ESC-Pressezentrum. "Es ist einer meiner Lieblingssongs", eine andere. Und das, obwohl den Titel vor ein, zwei Wochen kaum jemand ernsthaft auf der Rechnung hatte. Und in Deutschland kennen die wenigsten seinen Song überhaupt. Schulte, der mit Startnummer elf auf die Bühne gehen wird, wäre schon mit einem Platz im Mittelfeld zufrieden. Auch das wäre ein kleiner Erfolg. Die Ergebnisse der vergangenen drei Jahre für Deutschland - desaströs: Vorletzter 2017, Letzter 2016, Letzter mit null Punkten 2015.