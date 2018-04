Meron Mendel: Ich bin in einem Kibbuz aufgewachsen in der Negev-Wüste im Süden Israels. Die Kibbuzim waren stark verbunden mit der Gründungsidee des Staates Israel, dem Zionismus. Und sie waren in den Zeiten meiner Kindheit sozialistisch geprägt. Das heißt, wir wurden kollektiv erzogen. Ich habe also nicht bei meinen Eltern gewohnt, sondern mit meinen Altersgenossen in einem Kinderhaus. Wir waren viel draußen in der Natur und haben in der Landwirtschaft auf dem Feld und mit Tieren gearbeitet.