Außenminister Heiko Maas wird erst einen Tag nach der Kanzlerinnendelegation landen. Mit Premierminister Netanjahu will er sich treffen – denn der ist auch Außenminister. Bei seinem Antrittsbesuch in Israel und den palästinensischen Gebieten, erklärte Heiko Maas die Verbesserung der deutsch-israelischen Beziehungen zu seiner Mission, wegen Auschwitz sei er überhaupt in die Politik gegangen.



Das Wort "Besatzung" sprach er nicht aus, die Siedlungspolitik nicht an und Netanjahu hieß ihn als Freund willkommen. Diesmal hat Außenminister Heiko Maas vor, an seinen offiziellen Besuch sogar noch private Zeit für private Termine in Israel dranzuhängen.



Wo und mit wem er sich privat treffen will, behält der Minister für sich. Es ist aber vermutlich eher unwahrscheinlich, dass er sich für ein Gespräch bei Hummus und Falafel in Ramallah Zeit nehmen wird.



Ob er beim offiziellen Teil diesmal auch Differenzen ansprechen wird oder die heiklen Themen der Kanzlerin überlässt, wird sich ebenfalls zeigen.

Bildquelle: dpa