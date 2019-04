Die Wissenschaftler präsentierten am Montag ein Mini-Herz von der Größe einer Kirsche. Nach ihren Angaben entnahmen sie per Biopsie Fettgewebe eines Patienten, das sie für die Entwicklung der "Tinte" für den 3D-Drucker nutzten. Damit erzeugten sie in einem ersten Schritt menschliches Herzgewebe, anschließend schufen sie ein komplettes Herz. Das genaue Verfahren beschrieben Dvir und sein Team in einem Begleitartikel im Magazin "Advanced Science".