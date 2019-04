Vielleicht gibt es in zehn Jahren in den besten Krankenhäusern weltweit Organ-Drucker, und die Verfahren werden routinemäßig angewandt. Mediziner Tal Dvir

"Vielleicht gibt es in zehn Jahren in den besten Krankenhäusern weltweit Organ-Drucker, und die Verfahren werden routinemäßig angewandt", sagte Dvir. Doch glaube er, dass die Krankenhäuser zunächst weniger komplizierte Organe drucken und transplantieren - und nicht Herzen.



3D-Drucker haben ungeahnte Möglichkeiten eröffnet, doch stoßen sie nicht immer nur auf Euphorie: So ermöglicht die Technologie den Druck ganzer Häuser - aber auch von funktionstüchtigen Waffen.