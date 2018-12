Gross und seine Kollegen träumen deshalb von einer effizienten Toilette: Ein eingebautes Druckgefäß könnte den Kot direkt in Kohle verwandeln. "Damit könnten wir die Treibhausgasemission verringern", erklärt Gross. Denn bei dieser Form der Biokohle würde, anders als bei fossilen Brennstoffen, die Atmosphäre nicht zusätzlich mit CO2 belastet. Zugleich würde die nachhaltige Sanitäranlage das Problem der Entsorgung von Fäkalien lösen. Laut WHO sterben jährlich 842.000 Menschen an den Folgen von Hygienemängeln, auch weil sie keinen Zugang zu sauberen Toiletten haben.



"Bei unserem Verfahren werden Krankheitserreger im Kot abgetötet", sagt Gross, "eine Infektionsgefahr geht von der Kohle nicht mehr aus." Nur die Farbe der Briketts erinnert noch daran, woraus sie ursprünglich hergestellt worden sind. Am Geruch hingegen lässt es sich nicht mehr erkennen. Der ist leicht scharf und erinnert an Verbranntes.