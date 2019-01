Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel.

Quelle: Ariel Schalit/POOL AP/dpa

Israel hat bestätigt, dass seine Luftwaffe für die jüngsten Angriffe in Syrien verantwortlich ist. Die Luftwaffe habe "Lagerhallen des Irans mit iranischen Waffen auf dem internationalen Flughafen in Damaskus angegriffen", sagte Regierungschef Benjamin Netanjahu.



Israel hat in den vergangenen Jahren solche Angriffe im Nachbarland nur sehr selten offen kommentiert. Die Angriffe bewiesen, "dass wir entschlossener sind denn je, gegen den Iran in Syrien vorzugehen", so Netanjahu weiter.