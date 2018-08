Avnery schrieb bis zuletzt für die Zeitung «Haaretz». Archivbild Quelle: Ingo Wagner/dpa

Der israelische Friedensaktivist Uri Avnery ist in Tel Aviv gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des Ichilov-Krankenhauses. Der 94-Jährige mit deutschen Wurzeln hatte Anfang August einen Schlaganfall erlitten und lag seither im Krankenhaus.



Avnery kämpfte für eine Lösung im Nahost-Konflikt und war in Israel umstritten. Er gründete 1993 die Menschenrechtsgruppe "Gusch Schalom". Dabei galt er vielen als engagierter Kämpfer für den Frieden, anderen als Verräter an der zionistischen Sache.