... ist 1935 in Tel Aviv zur Welt gekommen. Zwischen 1993 und 1999 war er Israels Botschafter in Deutschland. Bis heute ist er eine der wichtigsten Stimmen des deutsch-israelischen Dialogs. Primor engagiert sich zudem für die israelisch-palästinensische Verständigung und eine Lösung im Nahost-Friedensprozess. Am Interdisciplinary Center in Herzliya gründete der Autor mehrerer Bücher einen trilateralen Studiengang für israelische, palästinensische und jordanische Studenten.

Bildquelle: dpa