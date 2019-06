Ehud Barak, ehemaliger Ministerpräsident von Israel. Archivbild

Quelle: Charles Krupa/AP/dpa

Der frühere israelische Ministerpräsident Ehud Barak will bei der Parlamentswahl im September mit einer neuen Partei gegen Regierungschef Benjamin Netanjahu antreten. Das kündigte der 77-Jährige an.



Am 17. September sollen die Israelis erneut abstimmen, nachdem Netanjahu mit der Regierungsbildung gescheitert war. Barak sagte, seine Partei solle "Basis für politische Verbindungen" sein. Nach Umfragen könnte seine noch namenlose Partei zwischen sechs und elf von 120 Sitzen erringen.