Die israelische Armee hatte zuvor die Verlegung weiterer Truppen, zweier Brigaden - Infanterie und Panzer - in die Nähe des Palästinensergebiets am Mittelmeer angekündigt. Außerdem solle eine begrenzte Anzahl von Reservisten in verschiedenen Einheiten für spezifische Aufgaben einberufen werden, sagte eine Armeesprecherin. Israels Armee sperrte am Montag Gebiete am Rande des Gazastreifens. Nach Medienberichten wurde die Raketenabwehr landesweit verstärkt und in vielen Städten Luftschutzräume geöffnet. Israel ordnete außerdem die Schließung der Grenzübergänge in den Gazastreifen und die Einschränkung der Fischereizone vor der Küste an. Militante Palästinensergruppierungen drohten mit einer harten Gegenreaktion.