Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel. Quelle: Menahem Kahana/AFP POOL/AP/dpa

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat in Jerusalem gesagt, der Kampf gegen iranische Aggressionen sei nicht vorbei. "Wir sind noch mitten drin", ergänzte er während einer Kabinettssitzung. "Wir setzen uns dafür ein, Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern", sagte Netanjahu.



Im vergangenen Jahr hatte Netanjahu Iran bereits vorgeworfen, in Syrien und im Libanon Werke für präzisionsgesteuerte Raketen zu bauen. Die israelische Armee hat mehrfach Ziele im Syrien bombardiert.