Israels Staatspräsident Reuven Rivlin. Archivbild

Quelle: Sven Hoppe/dpa

Israels Staatspräsident Reuven Rivlin hat dem israelischen Regisseur Nadav Lapid zur Auszeichnung seines Filmes "Synonyme" mit dem Goldenen Bären gratuliert. "Man muss nicht mit allen Perspektiven in dem Film übereinstimmen, um die Wichtigkeit des mutigen, klugen und schönen israelischen Kinos anzuerkennen, das internationale Wertschätzung erfährt", hieß es in seiner Mitteilung.



Lapids Drama "Synonyme" hatte am Samstag bei der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen.