Vier Jahre später überrascht der ägyptische Präsident Anwar Sadat, Nassers Nachfolger, mit einem Besuch in Jerusalem. Bei einer Rede vor der Knesset spricht er von Frieden. 1978 vereinbaren beide Länder im amerikanischen Camp David schließlich einen Friedensvertrag, der auch Vorschläge für eine Selbstverwaltung der Palästinenser enthält. Als jedoch die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) ihre Stützpunkte in den Südlibanon verlegt und von dort aus verstärkt Überfälle in Nordisrael verübt, dringt die israelische Armee 1982 in den Libanon ein, um durch die Operation "Frieden für Galiläa" die PLO von dort zu vertreiben.



Der Widerstand der Palästinenser in den von Israel besetzen Gebieten wächst. Die erste Intifada beginnt 1987: Junge Palästinenser sprengten sich im Verlauf der Jahre immer wieder in die Luft, an Bushaltestellen, auf Marktplätzen, bei Hochzeitsfeiern.