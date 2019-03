Eine andere Sache sei es hingegen, wenn Frequenzen von 20 Gigahertz bis 100 Gigahertz verwendet werden würden. "Denn je höher frequent die Felder sind, desto mehr Energie wird an der Köperoberfläche des Handynutzers absorbiert", sagt Drießen. Zudem gebe es zu diesem Frequenzbereich noch nicht annähernd so viele Studien, wie bei den anderen Frequenzen. Doch eben in diese Richtung von 26 Gigahertz sollen die Frequenzen perspektivisch in Deutschland gehen. "Hier sieht das BfS noch Forschungsbedarf", so der Sprecher des Bundesamtes. "Mögliche Auswirkungen betreffen vor allem Haut und Augen, da die Absorption sehr nahe an der Körperoberfläche stattfindet." Direkte Wirkungen auf innere Organe seien hingegen nicht zu erwarten.