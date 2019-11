Nach § 242 kann Diebstahl mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe geahndet werden. Bereits der Versuch ist strafbar.



Laut § 243 kann eine Freiheitsstrafe in besonders schweren Fällen bis zu 10 Jahre betragen. Dieser Fall kann unter anderem dann vorliegen, wenn für den Diebstahl in ein Gebäude oder in einen geschlossenen Raum eingebrochen wird, oder sich die gestohlenen Gegenstände in einem verschlossenen Behältnis befunden haben.



Hausfriedensbruch kann nach § 123 mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet werden.