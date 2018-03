Es gibt ja nicht nur Apotheken, es gibt ja auch Städte wie beispielsweise Coburg, die den Mohrenkopf, wenn ich das so sagen darf, im Stadtwappen trägt. Wie soll das denn enden? Thomas Kirchner, CDU

Die Proteste und Streit über angeblich rassistische Wörter gibt es schon länger. Die Mohrenstraße in Berlin war zum Beispiel lange im Kreuzfeuer der Kritik, bei "Pippi Langstrumpf" wurde der "Negerkönig" zum "Südseekönig", und auch in der "Kleinen Hexe" wurden die "Negerlein" aus dem Buch verbannt. Das Schicksal des "Mohrenkopfes" ist bekannt. Er wurde im "Schaumkuss" umbenannt. Und was meinen die, die es betrifft? Also die Dunkelhäutigen? In unserer nicht repräsentativen Umfrage auf der Frankfurter Zeil sagen viele, dass sie das Wort "Mohr" gar nicht kennen, deswegen sei es auch nicht beleidigend. Doch es gibt auch andere Stimmen. Pearl Hahn, Stadtverordnete der Partei "Die Linke" in Frankfurt hat eine deutsche Mutter und einen kenianischen Vater. Sie sagt: "Das Wort Mohr ist eine stereotypische Darstellung von schwarzen Menschen, und das sind nicht die schwarzen Menschen, die ich kenne. Und das bin ich auch nicht. Ich möchte als Individuum gesehen werden."