Rettungskräfte arbeiten am Ort des Hubschrauberabsturzes.

Quelle: Uncredited/DHA/AP/dpa

Beim Absturz eines Militärhelikopters in der türkischen Metropole Istanbul sind vier Soldaten ums Leben gekommen. Sie seien im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben, sagte Gouverneur Ali Yerlikaya an der Unfallstelle im Bezirk Cekmeköy auf der asiatischen Seite der Stadt.



Der Helikopter stürzte in einem Wohngebiet auf einen menschenleeren Spielplatz, wie der Sender CNN Türk berichtete. Auf Bildern war das Wrack des Hubschraubers zu sehen. Die Unfallursache wird untersucht.