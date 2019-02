Mehrstöckiges Haus in Istanbul eingestürzt.

Quelle: DHA/dpa

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Istanbul sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Sechs wurden bislang gerettet, wie regierungsnahe Medien berichteten. Nach weiteren Verschütteten werde auch in der Dunkelheit noch fieberhaft gesucht.



Bei CNN Türk hieß es, ersten Erkenntnissen zufolge könnten 15 Menschen unter dem Geröll begraben sein. In dem Haus seien 43 Bewohner registriert gewesen. Wie viele Bewohner zum Zeitpunkt des Einsturzes zu Hause waren, ist unklar.