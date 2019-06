Der Vorsitzende des unabhängigen Wahlbeobachter-Vereins Oy ve Ötesi (Stimmen und mehr), Mustafa Köksalan, sagt: "Das türkische Wahlsystem ist besser als sein Ruf." Seiner Meinung nach wird es schwer, in Istanbul zu betrügen, "weil so viele Leute auf ihre Stimmen aufpassen". An den Urnen werden sich tatsächlich die Wahlbeobachter wohl nur so drängen. Oy ve Ötesi allein hat 7.000 Beobachter ausgebildet. Die CHP allein wird 200.000 freiwillige Beobachter entsenden. Außerdem schickt der Europarat eine 14-köpfige Delegation.