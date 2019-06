Mustafa und seine Frau Gülcen sind am Samstagnachmittag auf dem Flughafen in Istanbul gelandet. Sie haben ihren Sommerurlaub im tausend Kilometer entfernten Trabzon an der Schwarzmeerküste unterbrochen, um an diesem Sonntag den neuen Oberbürgermeister ihrer Stadt zu wählen. "Noch einmal zu wählen!", wie Gülcen leicht angesäuert hinzufügt. "Das kostet uns 200 Euro, die die Urlaubskasse belasten. Aber die Alternative wäre gewesen, diesmal nicht zu wählen. Das kam für uns erst recht nicht in Frage", sagt Mustafa. Wem sie ihre Stimme geben werden, das wollen sie nicht sagen. Aber ihr Unmut über die, auf Druck von Staatspräsident Erdogan und seiner Regierungspartei AKP angeordnete Neuwahl ist nicht zu überhören.