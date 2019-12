Istanbuls Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu.

Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Der neue Istanbuler Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu hat die Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan für ihre Arbeit in der Stadt vor seiner Zeit scharf angegriffen. In einer Pressekonferenz sprach er von schlechtem Management und hohen Schulden.



"Als wir am 26. Juni das Amt übernahmen, haben wir in der Gemeinde ein schwarzes Loch von insgesamt 14 Milliarden Lira (etwa 2,1 Milliarden Euro) übernommen", sagte er. Es sei nicht einmal genug Geld dagewesen, um die Gehälter der Mitarbeiter zu zahlen.